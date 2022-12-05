Американский эксперт Пол Крэг Робертс, разработавший в 80-х годах прошлого столетия экономическую политику США, которую называли “рейганомикой”, прокомментировал возможное вступление Североатлантического альянса в конфликт на Украине.

В своей публикации Робертс призвал Россию действовать более решительно. Он отметил, что если этого не сделать, то зона боевых действий может существенно расшириться.

Эксперт напомнил, что ожидание России не приносит ей никакой пользы. Именно из-за него Соединенные Штаты сумели создать практически с нуля и обучить огромную украинскую армию. Кроме того, они подвели вплотную к российским границам свои вооруженные силы, численность которых увеличилась с 40 до 300 тысяч военнослужащих.

По мнению Робертса, России необходимо провести тотальное наступление и сменить власть на Украине. Если она не сделает это в гипотетические 48 часов, Соединенные Штаты получат новые возможности пакостить РФ.

“Возможно, Кремль слишком долго откладывал решение вопроса, но если он не удовлетворится чем-то вроде демилитаризованной зоны и неразрешенного конфликта, как в Корее, то альтернатива — добить Украину за 48 часов и установить новое правительство — может положить конец ко

нфликту до того, как Вашингтон его еще больше обострит” – цитирует Робертса портал “Свободная пресса”.