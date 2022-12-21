Западные страны, втянувшись в противостояние между Киевом и Москвой, надеялись на быструю победу, но просчитались. Такое мнение высказала обозреватель РИА “Новости” Ирина Алкснис.

Журналист отметила, что на Западе полагали, что создали технологию, которая гарантирует быструю победу над Россией. Суть её проста – США и страны НАТО поставляют вооружение Киеву, с помощью которого второй армии мира будет нанесено сокрушительное поражение. Но этого не произошло. Быстрой победы не получилось, а мощные экономические санкции, введённые против России, не сработали. Государство выстояло, а специальная военная операция продолжается и её цели постепенно достигаются.

Обозреватель также напоминает, что недальновидная политика Запада в отношении украинского конфликта уже спровоцировала экономический кризис по всему миру. На его фоне западным политикам приходится “вдалбливать в умы своих граждан”, что причина их проблем – Россия и её действия на Украине.