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Япония отказалась от демилитаризованного статуса и приняла новую стратегию национальной безопасности. Это один из важнейших документов, определяющих военную политику государства, передает РИА Новости.

Два других документа – это план обеспечения обороноспособности и стратегия национальной обороны. В обновленной их версии прописана так называемая “доктрина расширенного сдерживания”, согласно которой Токио практически все оборонительные функции передает Вашингтону.

В новой стратегии Япония не называет Россию потенциальным противником, однако и не намеревается отказываться от своих претензий на Курильские острова. Токио намеревается все же получить эти территории обратно, подписав мирный договор.

Также Япония осуждает Россию за “нарушение международного права”, коим якобы является “агрессия в отношении Украины”.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, в котором назвал Курилы японской территорией. В ответ на это политический деятель Мунэо Судзуки призвал украинского лидера не оказывать Токио “медвежьих услуг”. По его словам, вопрос островов могут решить только Япония и Россия без постороннего вмешательства.

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