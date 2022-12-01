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Около 60 военнослужащих украинской армии было уничтожено при попытке занять населённый пункт Снигирёвка в Херсонской области всего за сутки до выхода оттуда российских военных. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на главу администрации Снигирёвского района Юрия Барбашова.

Он рассказал, что “безнадёжную атаку” ВСУ предприняли в ноябре. Не доходя несколько километров до российских позиций два десятка бронемашин ВСУ попали под шквальный артиллерийский огонь. В результате десятки военнослужащих погибли. Барбашов уточнил, что украинское командование располагало информацией, что колонна бронетехники будет двигаться по простреливаемому участку, и тем не менее отдало приказ о наступлении.

Уже через сутки ВСУ заняли Снегирёвку. Но это произошло только после того, как российские войска оставили там свои позиции.

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