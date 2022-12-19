ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) и артиллерии “натовского” калибра. В результате таких обстрелов наблюдаются “нетипичные для РСЗО “Град” разрушения”. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента, работающего в столице ДНР, сообщило РИА “Новости”.

Предположительно, с помощью “градов” была обстреляна одна из донецких больниц. Уточняется, что по ней было выпущено 15 снарядов – часть из них попала в медучреждение. Рядом с больницей корреспондент РИА “Новости” нашёл глубокие следы. В сообщении информагентства уточняется, что это также следы от снарядов, которые вошли вглубь грунта, после чего разорвались. В результате выбило канализационные люки и вероятно получили повреждения подземные коммуникации.

Корреспондент РИА “Новости” также указал, что рядом с больницей уничтожены гаражи. При этом характер разрушений нетипичный для обычных снарядов РСЗО “Град”.

Ранее сообщалось, что при обстреле Калининской больницы в Донецке погиб один человек. Ещё несколько ранены. Следственный комитет по факту обстрела медучреждения со стороны ВСУ возбудил уголовное дело.