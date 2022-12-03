Польские спецназовцы будут выявлять жителей города Марганец Днепропетровской области, которые оказывают России “пособническую помощь”. Об это рассказал РИА Новости неназванный источник в силовых структурах РФ.

Для зачистки населенного пункта от “неблагонадежных лиц” поляки прибыли в Марганец переодетыми в военную форму ВСУ. При этом они подчиняются оперативному командованию Североатлантического альянса и наделены расширенными полномочиями.

Напомним, что польские наемники участвуют в боевых действиях на Украине с самого начала специальной военной операции. Военнослужащие ВС РФ неоднократно рассказывали о ликвидации боевиков из Польши в Харьковской области и на Донбассе. Так, большое количество бойцов регулярной польской армии, которые приехали на Украину под видом наемников, уничтожено в ходе попыток Киева прорвать оборону в районе Кременной и Сватово.