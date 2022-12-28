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Миропорядок, который сложился после Второй мировой войны, может быть пересмотрен Европой. На это намекают слова европейских политиков. В частности, председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что членство России в Совете Безопасности ООН надо пересмотреть. Об этом пишет РИА “Новости”.

Обозреватель Елена Караева в своём материале отмечает, что в подобных заявлениях политиков не стоит искать другого смысла. У европейцев действительно есть желание отменить вклад России в победу над германским нацизмом, считает обозреватель. Автор публикации обращает внимание, что многие страны, которые ранее считались союзниками Гитлера теперь входят в Европейский Союз.

Организация Объединённых Наций была создана по инициативе стран, которые одержали победу над Германией во Второй мировой войне. В их числе – СССР. По этой причине современная Россия сейчас входит в Совет Безопасности ООН.

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