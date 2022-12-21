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Обозреватели РИА Новости прокомментировали недавнее интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного изданию The Economist и отметили, что генерал не стал разбрасываться привычными для Киева пропагандистскими лозунгами.

Он признал, что российская армия постепенно возвращает себе инициативу, так как успешно завершила частичную мобилизацию, имеет в своем распоряжении современное оружие и технику, а также хорошо снабжает подразделения в зоне СВО.

Также Залужный заявил, что на территории Белоруссии ведется подготовка крупной группировки ВС РФ, которая может уже в феврале или марте повторить наступление на Киев.

Не стал Залужный и приукрашать действия ВСУ. Напротив, он отметил целый ряд проблем, связанных с серьезными потерями и недостатком боеприпасов. Украина, по мнению главкома, находится в шаге от катастрофы.

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