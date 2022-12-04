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Военнопленные ВСУ рассказали о “хитрости” своего командования, которое намеревалось создать для российских войск иллюзию огромного численного превосходства. Для этой цели бойцов вместо тактической и огневой подготовки заставляли целыми днями рыть окопы, передает РИА Новости.

Боевики, оказавшиеся в плену, сообщили, что командование требовало вырыть как можно больше окопов, чтобы российские ВС, получая данные военно-космической разведки, видели большое количество позиций и считали, что им противостоит огромная армия.

Напомним, что ранее один из пленных рассказал, что подготовка мобилизованных украинцев проводится из рук вон плохо. Бойцов два или три раза вывозят на полигон, чтобы они могли от трех до 10 раз выстрелить из автомата. Также крайне редко проводятся занятия по тактике.

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