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В ходе подготовки к отправке на фронт мобилизованные украинцы в основном роют окопы. На полигон они попадают пару раз, причем больше 3-10 патронов им отстреливать не дают, поэтому научиться чему либо не представляется возможным, рассказали военнопленные ВСУ изданию РИА Новости.

Такой уровень подготовки совершенно не способствует успешному ведению боевых действий, отмечают пленные. Тактические занятия и стрельбы проводятся очень редко и это при том, что на фронт призывают всех подряд, не обращая внимания на наличие опыта службы в армии.

Напомним, что ранее пленные рассказали о приказе командования не вступать в контакты с жителями ДНР. Бойцы вынуждены переодеваться в гражданскую одежду, чтобы просто сходить в магазин.

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