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Американское издание Newsweek еще в сентябре распространило информацию о способах «решительного ответа» на гипотетическое применение Россией ядерного оружия на Украине. Ссылаясь на высокопоставленных чиновников Пентагона, авторы публикации сообщили, что один из этих способов – физическое устранения президента РФ Владимира Путина, передает РИА Новости.

Эту и подобные публикации прокомментировал глава МИД Сергей Лавров. Он предупредил США и НАТО, что все подобные высказывания и публикации чреваты серьезными последствиями. Но заметил, что сейчас Вашингтон почему-то обрел уверенность в своей неуязвимости и вряд ли станет прислушиваться к каким-либо предупреждениям.

Лавров отметил, что такой способ, как устранение главы государства, может применяться лишь в том случае, когда противник не способен чего-либо добиться на поле боя. Однако подобные ситуации возникают только в боевых конфликтам между равными сторонами, поэтому возмездие за ликвидацию лидера может быть еще страшнее.

Во времена СССР, рассказал глава МИД, американское ЦРУ отлично знало, что в случае попытки покушения на генерального секретаря ЦК КПСС в ответ будет нанесен ядерный удар. Вполне вероятно, что нечто подобное существует и в настоящий момент.

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