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На вооружение некоторых российских подразделений ВДВ на Украине поступил новейший разведывательный комплекс “Взор”. Он позволяет принимать оперативные решения, основываясь на сведениях о местности и вероятном местоположении противника. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Источник информационного агентства рассказал, что комплекс “Взор” – это аппарат, оснащённый камерой и парашютом. Его выпускают из ракетницы. Как только дрон достигает необходимой высоты, он начинает спускаться на парашюте и снимать под собой территорию. Изображение передаётся на планшет оператора, который может находиться на расстоянии до 1,2 километра.

При этом программное обеспечение умеет распознавать и выделять объекты на местности, что будет давать более детальное представление о возможном нахождении войск противника.

Помимо этого, камеру “Взора” можно использоваться и для видеонаблюдения, прикрепляя её к различным объектам.

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