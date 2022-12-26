Украина получит комплекты JDAM, которые дают возможность превращать неуправляемые авиабомбы в высокоточные, рассказал обозреватель РИА Новости Давид Нармания.

Он отметил, что комплекты действительно дают возможность создавать корректируемые бомбы из обычных путем установки на них хвостового оперения с аэродинамическими рулями и крыльев. Однако у Киева возникнет сразу несколько проблем с JDAM.

Во-первых, у него слишком мало боевых самолетов, которые могут использоваться в качестве носителей для высокоточных бомб. Авиация ВСУ планомерно уничтожается и совсем скоро у Киева вообще не останется бомбардировщиков и истребителей.

Во-вторых, комплекты уже демонстрировали свою эффективность, но они совершенно не приспособлены для украинского климата. США не тестировали их в условиях повышенной влажности и минусовых температур, поэтому вопрос, помогут ли JDAM украинским ВС, остается открытым.