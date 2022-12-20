Североатлантический альянс почти 10 месяцев поставляет на Украину оружие, технику и боеприпасы. В настоящий момент все больше стран НАТО начинают замечать, что ВСУ – это настоящая бездонная яма, которая поглотила все их запасы, призванные обеспечивать обороноспособность, написал обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

Он отметил, что в большей степени пострадали европейские страны, многие из которых задумываются о прекращении поставок на Украину. Политики этих государств начинают понимать, что на восполнение запасов вооружений потребуется несколько лет. В течение которых обороноспособность будет сильно подорвана.

Коц рассказал, что многие страны НАТО просто не ожидали столь активного использования бронетехники и артиллерийского вооружения в ходе специальной военной операции. Сейчас они понимают, что нужно компенсировать переданное Киеву оружие. Многие аналитики утверждают, что это вполне возможно даже за короткие сроки, если активизировать производство и перевести его на военные рельсы. Но некоторое время для этого все равно потребуется.