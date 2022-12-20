Североатлантический военный блок заинтересован в том, чтобы конфликт между Киевом и Москвой продолжался. Благодаря этому НАТО получает прибыль за счёт увеличения финансирования организации. Об этом пишет РИА “Новости” со ссылкой на политолога Александр Перенджиева.

В публикации отмечается, что после начала российской спецоперации на Украине руководство НАТО добилось, чтобы численность сил быстрого реагирования в Восточной Европе выросла до 300 тысяч человек. Кроме того, на будущий год уже согласованы расходы Североатлантического альянса. Они составят почти 2 миллиарда евро. Это на четверть больше, чем раньше.

По мнению эксперта Александра Перенджиева, за антироссийской риторикой НАТО, которой военный блок придерживался и до спецоперации, скрывалось желание увеличить его финансирование со стороны стран-участниц. И на фоне украинского конфликта Брюссель (там находится штаб-квартира НАТО) добился-таки увеличения прибыли.