Войска ВСУ на Запорожском направлении снизили число попыток прорвать оборону российских войск. Об этом РИА “Новости” рассказал командир одного из подразделений, которые дислоцированы в Запорожской области. Имя и позывной военнослужащего не называются.

Военный уточнил, что украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) появляются “периодически”. При этом бойцы российской армии, и в частности, подразделения спецназначения находятся на месте и реагируют моментально на любые попытки прорвать оборону. Таких попыток со стороны неприятеля становится всё меньше, уточнил собеседник РИА “Новости”.

Запорожская область, также как и ДНР, ЛНР и Херсонская область, вошла в состав России осенью этого года. За соответствующее решение проголосовало большинство жителей, которые проживают в регионе. Сейчас часть Запорожской области контролируют российские войска, другая часть оккупирована ВСУ. На Украине и Западе результаты референдумов о вхождении в состав России новых территорий не признали.