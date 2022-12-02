Киев давно оказывает давление на Украинскую православную церковь и даже арестовывает ее деятелей. Однако сейчас власти страны решили пойти на радикальные меры и полностью закрыть УПЦ, пишет РИА Новости.

На протяжении последних двух недель все обители УПЦ Московского патриархата подвергаются обыскам Службы безопасности Украины. Священнослужителей арестовывают и заявляют, что готовы обменять их на украинских боевиков.

Кроме того, Верховная рада в ближайшее время может рассмотреть законопроект, полностью запрещающий деятельность УПЦ МП, который подала в парламент партия “Европейская солидарность” под руководством экс-президента Украины Петра Порошенко. Это лишит церковь Московского Патриархата правового статуса. Кроме того, прогнозируются репрессии и возможное слияние УПЦ с Православной церковью Украины, являющейся раскольнической.