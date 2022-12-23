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Кинбурнская коса, которая остается под контролем ВС РФ, не дает покоя украинским боевикам. Они забрасывают туда диверсионно-разведывательные группы, а также готовят наступление на базах в Очакове. РИА Новости сообщает, что любые попытки атаковать территорию успешно пресекаются ВС РФ.

Ссылаясь на военнослужащего с позывным “Пума”, журналисты рассказали о двух ДРГ, которые Киев пытался высадить на косу. Бдительность российских войск сделать этого не позволила. Бойцы казачьей бригады “Дон” своевременно обнаружили попытки выброски десанта и ликвидировали боевиков противника.

“Пума” также рассказал, что это не понравилось украинской армии, которая усилила обстрелы территории с применением артиллерийских установок и минометов.

Напомним, что 21 декабря ВС РФ нанесли удар по Очакову и уничтожили склад с ракетно-артиллерийскими боеприпасами на одной из баз ВМС Украины. Не исключено, что именно там осуществлялась подготовка новых ДРГ для высадки на Кинбурнскую косу.

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