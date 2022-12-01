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Часть подразделений Вооружённых сил России выведена с линии боевого соприкосновения в плановом порядке. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на командира одного из отделений.

Уточняется, что речь идёт об отрядах, в состав которых входят мобилизованные граждане. Сейчас они проходят дополнительное обучение и боевое слаживание, восстанавливают боеспособность. До этого выведенные с фронта группы уже выполнили поставленные перед ними боевые задачи.

Источник информационного агентства добавил, что основным принципом боевой подготовки является то, чтобы каждый военный был уверен и в себе, и в товарище, который его прикрывает. Любая тренировка бойцов – это опыт, который пригодится при ведении боевых действий, отметил командир отделения.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. К началу ноября власти страны заявили об её окончании. В ряды Вооружённых сил было призвано более 300 тысяч человек.

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