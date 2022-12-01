Североатлантический альянс не успевает восполнять запасы оружия, необходимые Украине для боевых действий. Артиллерийское вооружение, которое передавалось Киеву ранее, уже либо уничтожено российскими ВС, либо изношено. И на складах НАТО его остается все меньше и меньше, пишет обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

Он пояснил, что ВСУ каждый день выпускают по нескольку тысяч артиллерийских снарядов. Но западные орудия совершенно не предназначены для подобных нагрузок. Они разрабатывались совсем не для большой войны, поэтому стволы установок быстро изнашиваются. А мощностей для ремонта и обслуживания у Киева банально не хватает.

Самыми “хлипкими” оказались хваленые американские гаубицы M777, которые изнашиваются в минимальные сроки, а также выходят из строя из-за попадания осколков снарядов ВС РФ. Также быстро ломаются французские САУ “Цезарь” и немецкие PZH-2000.

Автор отмечает, что одной из причин быстрого износа является и преклонный “возраст” передаваемых Киеву вооружений. Натовские страны отправляют на Украину лишь те боевые системы, которые “залежались” на складах на протяжении многих лет и не совсем готовы к интенсивным нагрузкам.