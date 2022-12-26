На Украине считают, что поставки Киеву комплексов JDAM поможет ВСУ переломить ход специальной военной операции. Российские военные эксперты думают иначе, пишет РИА Новости.

Обозреватель агентства Давид Нармания объяснил, что Joint Direct Attack Munition – это комплекс, способный превратить обычную неуправляемую авиабомбу в корректируемый боезаряд. По хитрому замыслу США, это позволит Киеву получить то самое дальнобойное оружие, о котором он просит уже несколько месяцев подряд.

Процесс трансформации авиабомб выглядит довольно просто – в хвостовой их части монтируется блок с аэродинамическими рулями, а к середине крепятся крылья.

По мнению журналиста, использование JDAM украинской армией уже сейчас вызывает массу вопросом. Комплексы разрабатывались совсем для других климатических условий и, разумеется, требует использования самолета-носителя. Киев, в распоряжении которого авиации почти нет, столкнется с серьезной проблемой и из-за погодных условий. Поэтому рассчитывать на высокую эффективность комплексов украинским политикам не стоит.