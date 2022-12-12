Украина не собирается прекращать наступление. Просто сейчас продвижению не способствует погода. Такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников – сообщает РЕН ТВ со ссылкой на украинские СМИ.

Глава оборонного ведомства добавил, что контратаки продолжатся, когда “почва станет более твёрдой”, чтобы по дорогам смогла пройти тяжёлая техника. Сейчас она вязнет в грязи и сыром грунте. Резников также отметил, что планы ВСУ не менялись – это выход к границам Украины 1991 года. То есть речь идёт и о возврате под контроль Киева Крыма.

Ранее военные эксперты заявляли, что зимняя кампания может стать переломной во всей специальной военной операции. При этом преимущества российских войск очевидны: ВС РФ обладают большим числом тяжёлой техники и авиации, а навыки бойцов лучше. Помимо этого, военное руководство России смогло создать необходимую логистику для пополнения запасов в зоне СВО и подвоза резервистов из числа мобилизованных граждан.