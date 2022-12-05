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США – страна, которая игнорирует правила, когда ей это выгодно, но в то же время  осуждает тех, кто нарушает мировой порядок. Такое заявление сделал американский режиссёр Оливер Стоун в интервью сербской газете “Политика” – передаёт ТАСС.

В этой связи он призвал западную аудиторию по-иному посмотреть на происходящее сейчас на Украине. По словам Стоуна, все говорят о том, что “русские нападают”, но никто не задумывается, почему это происходит. Москву, считает режиссёр, к активным действиям спровоцировали в том числе и США.

Стоун напомнил, что Белый дом активно вооружал украинскую армию, а сам Киев под воздействием Вашингтона проводил политику, направленную против России. Автор документальных фильмов обратил внимание, что боевые действия в Донбассе начались не в этом году. Они шли там с 2014 года. От них страдало русскоязычное население этого региона.

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