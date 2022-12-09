Ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для артиллерии, а также военные автомобили Humvee. Всё это, вероятно, войдёт в новый пакет военной помощи Вашингтона Киеву. Такие данные со ссылкой на собственные источники приводит агентство Reuters – сообщает “Газета.ру”.

Пока официального подтверждения такой информации не было. Информагентство полагает, что о новом пакете военной помощи Киеву власти США объявят уже на этой неделе. Общая сумма, в которую оценивается новая поставка вооружения и боеприпасов ВСУ, составляет 275 миллионов долларов.

С начала специальной военной операции России на Украине Вашингтон предоставил Киеву оружия на десятки миллиардов долларов. В Кремле неоднократно отмечали, что поставка иностранного вооружения не приближает мирный переговорный процесс.