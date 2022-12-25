Генерал Сергей Суровикин вдохновился израильской операцией «Кротовый сверчок», успешно проведенной в 1982 году и позволившей вскрыть позиции противовоздушной обороны Сирии. ВС РФ нейтрализуют украинскую ПВО по такому же принципу, пишет издание Reseau International.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом Ura.ru,рассказали, что если в 1982-м Израиль использовал дроны Mastiff, то российские войска задействовали беспилотники Е-95М, применяемые обычно на учениях в качестве мишени. Именно эти БПЛА и стали ловушкой для украинских зенитно-ракетных комплексов.

Они одновременно выступают в качестве ложных целей и вскрывают позиции ПВО Украины, по которым затем наносятся удары противорадиолокационными ракетами Х-58 и Х-31. Также для этой цели могут применяются и дроны-камикадзе семейства «Ланцет», эффективно поражающие любые цели.

Благодаря дальности действия в 100 километров дроны E-95M позволяют находить украинские ЗРК, которые дислоцируются не только непосредственно на линии фронта, но и на удалении от нее.