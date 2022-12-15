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Пользователями портала Reddit была поднята тема секса. Так, многих представителей сильной половины человечества очень оскорбляет стереотипное мнение о том, что мужчины готовы заниматься сексом со «всем, что движется». Многие пользователи призвали не делать подобных оценочных суждений в отношении ко всем мужчинам.

Так один из пользователей отметил, что нельзя судить мужчин по данному стереотипу. Ведь, среди женщин тоже встречаются индивидуумы, не способные контролировать свои желания. Юзер призвал окружающих не рассматривать мужчин, как бездушных самцов, желающих любым способом удовлетворить свои физиологические потребности. По его словам, данный стереотип разрушил его брак. Он рассказал историю, что из-за приема определенных медицинских препаратов у него снизилось половое влечение, а супруга не могла в это поверить и злилась на него, за отказы в интимной близости с ней.

Многие пользователи сошлись во мнении, что в результате стереотипов, что мужчина должен хотеть всегда и везде, многие представители сильного пола подвергаются абьюзу со стороны своих супруг. И в результате того, что не могут признать свою слабость, не обращаются за помощью к специалистам. В итоге они терпят жестокость и насмешки со стороны своих близких, вместо необходимой для них поддержки.

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