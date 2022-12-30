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Портал «Свободная пресса» со ссылкой на британские спецслужбы написал, что ВС РФ существенно превосходят Украину в радиоэлектронной борьбе. На Западе это признают, понимая, что в сфере РЭБ Киеву не удается достичь серьезных успехов.

Авторы публикации поясняют, что Киев в начале СВО имел значительное превосходство в беспилотной авиации. Это существенно расширяло его возможности для разведки, но воспользоваться ними ВСУ не сумели. Все дело в том, что средства радиоэлектронной борьбы эффективно боролись с вражескими дронами.

Беспилотные аппараты были вынуждены приземляться после воздействия российских систем РЭБ либо просто падали и разбивались. Кроме того, ВС РФ активно задействуют свои комплексы и в других областях. Так, они подавляют целые артиллерийские подразделения, не давая противнику возможности наносить удары по позициям российских военных.

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