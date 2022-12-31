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30 декабря в Крыму сработала система противовоздушной обороны. По словам губернатора Севастополя Михала Развозжаева, ПВО уничтожила неидентифицированный пока объект прямо над городом.

Следы зенитных ракет были хорошо видны в небе над Севастополем. По словам Развозжаева, военнослужащие ВС РФ сработали своевременно и четко, поэтому угроза была оперативно устранена. Все службы города после уничтожения неизвестного объекта продолжили работу в штатном режиме, никаких экстремальных ситуаций не возникло.

По мнению губернатора, речь идет о двух украинских беспилотных аппаратах. Раннее сообщалось, что Киев задействует БПЛА сразу для нескольких целей. Он проводит разведку, наблюдая за ВС РФ на территории полуострова, а также пытается вскрывать местоположение средств ПВО. Кроме того, некоторые дроны запускаются с целью атаковать объекты в Крыму, но они успешно уничтожаются.

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