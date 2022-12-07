Германия отказала Киеву в поставках американских систем противоракетной обороны Patriot. Она заявила, что эти комплексы являются частью ПВО НАТО и поэтому могут быть переданы только Варшаве. Польша, разочарованная таким решением, передала Киеву свои системы противовоздушной обороны.

Речь идет о комплексах С-125 Newa SC. Они представляют собой самоходные пусковые установки на шасси советских танков Т-55. Польские конструкторы модернизировали станции, которые изначально были очень громоздкими, и с помощью инженеров НАТО компьютеризировали их. Именно поэтому в названии появились буквы SC, означающие “самоходная и цифровая”.

Варшава высказала недовольство отказом Германии. Польские политики заявляют, что появление на границах Украины комплексов Patriot позволило бы обеспечить защиту сразу двух стран от российских ракет.