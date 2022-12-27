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Минобороны РФ продолжает делиться примерами героизма российских военных в зоне проведения специальной операции на Украине. Ведомство рассказало о действиях матроса Никиты Шомина. Командир БМП шесть часов с группой сдерживал натиск подразделений ВСУ. Об этом пишут “Известия”.

Во время боевых действий экипаж БМП, которым командовал Шомин, был подорван, личный состав получил тяжёлые ранения. Однако командир не растерялся: вовремя оказал себе и сослуживцам первую помощь, после чего отступил с группой в находящуюся рядом лесополосу. Там они организовали оборону. Позже к ним присоединилась ещё одна группа военнослужащих.

Российские военные держали позиции шесть часов под артиллерийским огнём и обстрелом пехоты противника. В конце концов украинские подразделения поняли, что выбить бойцов с их позиций не получится, и отступили.

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