Обозреватель портала «Свободная пресса» Константин Ольшанский, опираясь на аналитическую статью в британском издании Financial Times назвал 5 главных принципов, которые привнес в специальную военную операцию главнокомандующий Сергей Суровикин.

Первым и ключевым принципом стало усовершенствование системы командного управления СВО, благодаря котором российская армия оказалась в более выгодном положении, чем противник. Среди основных причин этого можно назвать своевременный уход из Херсона, позволивший уменьшить линию соприкосновения и устранить уязвимости, связанные с необходимостью оборонять открытое пространство в степной зоне, а также улучшение общевойсковой тактики и логистики.

Второй принцип позволил снизить зависимость российского военно-промышленного комплекса от западных чипов и технологических решений. Сейчас на вооружение ВС РФ поступает вооружение отечественного производства, в котором могут использоваться комплектующие или технологии союзников. При этом все инсинуации о поставках в Россию оружия из Северной Кореи и Ирана Москвой отметаются, так как не соответствуют действительности.

Кроме того, к принципам «генерала Армагеддона» автор публикации отнес более активное участие РФ в информационной войне, развязанной Украиной и Западом. Это дает возможность наглядно демонстрировать враждебно настроенным странам, насколько невыгодной для них является помощь Киеву.

Еще два принципа – это нанесение Украине экономического ущерба в рамках «боевых действий на истощение» и подрыв высокой общественной поддержки президента Зеленского и его окружения. Все больше украинцев, в том числе и военнослужащих, начинают понимать, что киевский режим вознамерился вести бои до бесконечности, невзирая на колоссальные потери.