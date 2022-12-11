Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Новый софт для российских комплексов противовоздушной обороны позволяет превратить ракеты американских РСЗО HIMARS в ничем не примечательные цели. И тем самым повысить эффективность их уничтожения, рассказала “Российская газета”.

Издание ссылается на командира одного из подразделений ПВО, который не стал углубляться в подробности, говоря о новом программном обеспечении. Он лишь предположил, что софт был разработан после детального изучения обломков уничтоженных ракет РСЗО HIMARS. Впрочем, есть и еще одна версия.

Так, еще летом сообщалось, что один из американских комплексов оказался в руках российских военных после грамотно проведенной операции. Реактивная система залпового огня тут же была отправлена в один из НИИ. Инженеры изучили пусковую установку, а также неповрежденную ракету, которая, по неофициальным данным, также попала в руки бойцов ВС РФ. И на основании полученной информации создали софт, представляющий собой фактически “противоядие” от “Хаймарсов”.

Вам может понравиться

Читатели Focus засомневались в умственных способностях немецкого канцлера Шольца за отношение к России

Заявления Олафа Шольца о России вызывают сомнения в его умственных способностях, считают читатели немецкого издания Focus. Так они отреагировали на публикацию об отношении европейских лидеров к конфликту на Украине. Авторы

Коц: Для США не существует ограничений на поставки Киеву запрещенных вооружений

Соединенные Штаты и Россия не подписывали конвенцию о запрете применения кассетных снарядов и ракет, поэтому Вашингтон вполне может поставлять такие боеприпасы на Украину. В этом плане у него нет никаких

Танкисты НМ ДНР уничтожили цели в селе Водяное, занятом украинскими войсками

Отдельный танковый батальон 1-го Армейского корпуса ДНР успешно действует в окрестностях Водяного. Этот населенный пункт все еще находится под контролем украинских боевиков, по которым беспрерывно наносятся удары, рассказал РИА Новости