Новый софт для российских комплексов противовоздушной обороны позволяет превратить ракеты американских РСЗО HIMARS в ничем не примечательные цели. И тем самым повысить эффективность их уничтожения, рассказала “Российская газета”.

Издание ссылается на командира одного из подразделений ПВО, который не стал углубляться в подробности, говоря о новом программном обеспечении. Он лишь предположил, что софт был разработан после детального изучения обломков уничтоженных ракет РСЗО HIMARS. Впрочем, есть и еще одна версия.

Так, еще летом сообщалось, что один из американских комплексов оказался в руках российских военных после грамотно проведенной операции. Реактивная система залпового огня тут же была отправлена в один из НИИ. Инженеры изучили пусковую установку, а также неповрежденную ракету, которая, по неофициальным данным, также попала в руки бойцов ВС РФ. И на основании полученной информации создали софт, представляющий собой фактически “противоядие” от “Хаймарсов”.