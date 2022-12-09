В своем видеообращении к министрам обороны стран СНГ и Шанхайской организации сотрудничества президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад использует Украину в качестве “тарана” против России, а жителей этой страны – в роли “пушечного мяса”,

НАТО долгие годы пользовались ресурсами Украины в собственных интересах, а теперь практически таким же образом используют украинцев. Страна превращена в западную колонию для одной-единственной цели сохранения гегемонии США и их приспешников, причем силовым путем.

Глава государства напомнил, что именно Запад сейчас затягивает конфликт, отправляя на Украину своих наемников, а также поставляя Киеву практически все виды вооружений. Кроме того, ранее США и НАТО всячески поощряли геноцид жителей Донбасса украинскими нацистами, которые и сейчас терроризируют регион.