Президент России Владимир Путин оценил обстановку в четырёх новых регионах России как “сложную”. Об этом глава государства заявил в видеообращении, которое посвящено Дню работника органов безопасности. Оно опубликовано на сайте Кремля – передаёт РИА “Новости”.

В видеообращении Путин особенно отметил сотрудников органов безопасности, которые несут службу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. При этом он заявил, что знает, что им сейчас “трудно”, потому что обстановка в указанных регионах “сложная”. Но на их защиту надеются живущие там граждане России, подчеркнул президент.

ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России осенью этого года. Основанием для присоединения стали результаты референдумов, которые провели на указанных территориях. Подавляющее большинство жителей во время голосования высказались за вхождение в состав России. В настоящее время эти субъекты РФ частично контролируются российской армией, частично находятся под контролем Вооружённых сил Украины.

День работников органов безопасности традиционное отмечается 20 декабря. Этот праздник считают профессиональным сотрудники ФСБ, ФСО и других силовых структур.