Россия превосходит США и НАТО не только по количеству ядерных боеголовок. Кроме того, в ее распоряжении имеются более современные стратегические вооружения в сравнении с другими странами, заявил президент России Владимир Путин.

«Эти средства у нас есть и они в более продвинутом и современном виде находятся, чем у любой другой ядерной страны. Это очевидно», – сообщил российский лидер.

Он также отметил, что Россия отлично понимает, что представляет собой ядерное оружие и не собирается “размахивать ним как бритвой”. Стратегические вооружения представляют собой инструмент сдерживания потенциального противника, обеспечивающий защиту страны.

Напомним, что ранее глава государства заявлял, что ядерное оружие рассматривается Россией еще и в качестве средства для нанесения ответно-встречного удара в случае агрессии со стороны НАТО.