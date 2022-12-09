В настоящий момент нет никакой необходимости в дополнительной мобилизации или начале новой волны призыва, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что говорить на эту тему сейчас совершенно бессмысленно.

«В нынешних условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла – и необходимости для государства и министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакого», – цитирует главу государства издание “Московский комсомолец”.

Он отметил, что в зоне СВО сейчас находится только 150 тысяч россиян, попавших под частичную мобилизацию. Причем непосредственно в боях принимают участие только половина из них, остальные заняты в силах территориальной обороны. Еще 150 тысяч находятся на российских полигонах в резерве.