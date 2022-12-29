В сети появилься некий пользователь @timetraveler322, который заявил, что путешествует во времени. А сейчас он живет в 2792 году, пишет Lenta.ru. Мужчина озвучил точную дату, когда Земля прекратит свое существование.

Пользователь сети ТикТок рассказал, что он смог попасть в прошлое благодаря машине времени, созданной его компанией. Он заявил, что это уже вторая разработка машины времени, которую смогло создать человечество.

@timetraveler322 рассказал, что планета Земля полностью перестанет существовать в июле 2799 года из-за того, что в нее ударит огромный метеорит. Но он добавил, что человечество в результате такого столкновения не погибнет.

К этому времени уже будет существовать построенная колония на Марсе. А через 17 лет жизни там земляне узнают, что они живут не одни на Красной планете.