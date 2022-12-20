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Российские ВС крайне успешно действуют в Марьинке под Донецком. Они уже проводят зачистку многоэтажных жилых зданий, после чего смогут вытеснить противника в частный сектор, где невозможно спрятаться, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

Он уверенно заявил, что освобождение Марьинке состоится совсем скоро. Населенный пункт, который был одной из крепостей ВСУ, станет плацдармом для наступления на Красногоровку и Кураховку.

Киев выстраивал оборону в Марьине в течение восьми лет подряд. Город фактически стоит на траншеях, которые готовились под домами и рядом с ними. В подвалах боевики оборудовали полноценные военные базы, склады и убежища, в населенном пункте множество огневых точек. Но сейчас Марьинка переходит под контроль ВС РФ, что позволит выдвинуться к Кураховке или Красногоровке, взять в кольцо боевиков ВСУ, затаившейся в Авдеевке, являющейся такой же неприступной крепостью.

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