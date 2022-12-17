Беспилотные аппараты, которые нанесли удары по аэродромам стратегической авиации под Рязанью и в Энгельсе, модернизировались на Харьковском авиационном заводе, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что данная информация сейчас проверяется.

По словам Пушилина, модернизация осуществлялась специалистами из Соединенных Штатов. Именно они внедрили в беспилотники модуль GPS, который позволил дронам долететь до целей.

«По нашей информации, которая сейчас перепроверяется, на Харьковском авиационном заводе одна из американских компаний помогала украинским вооруженным формированиям модернизировать и снабжать системой GPS те беспилотники, которые были использованы для нанесения ударов по аэродромам на территории Российской Федерации», — цитирует исполняющего обязанности главы ДНР портал Gazeta.ru.

Напомним, ранее Пушилин заявил, что передача Соединенными Штатами зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине втянет в конфликт весь Североатлантический альянс.