Военная логистика ВСУ сильно осложнилась после ударов российских войск по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Кроме того, Киев столкнулся и с другими проблемами, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что ВСУ с трудом находят ресурсы для переброски на фронт личного состава, бронетехники, вооружения и боеприпасов. Помимо этого, Киев не может получить оружие с Запада, так как железнодорожный транспорт не функционирует без электроэнергии.

Но и это еще не все. Из-за отключений света не могут полноценно работать и предприятия военно-промышленного комплекса. То есть, возможности ремонтировать поврежденную в боях технику, а также проводить ее обслуживание у Киева тоже нет.

Все это приближает военное поражение Украины, уверен Пушилин. Шансы Киева на достижение хоть каких-либо успехов стремительно падают, он вынужден уводить войска в глухую оборону, даже не помышляя о наступлении.