В населённых пунктах под Артёмовском (Бахмутом) продолжаются боевые столкновения союзных войск с украинской армией. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, при каких обстоятельствах этот город может быть освобождён. Сейчас Артёмовск находится под контролем киевских властей.

В интервью телеканалу “Россия 24” Пушилин отметил, что некоторые ключевые населённые пункты под Артёмовском уже освобождены, – передаёт РИА “Новости”. Это Перше Травня и Андреевка. В Курдюмовке, которая находится неподалёку, союзные войска проводят зачистку. Там противник оказывает сопротивление, уточнил врио главы ДНР. Как только Курдюмовку зачистят полностью, это позволит выйти на трассу и полностью перекрыть снабжение ВСУ, которое поступает в Артёмовск.

Пушилин также рассказал, что освобождение от украинских вооружённых формирований Артёмовска и менее крупных населённых пунктов позволит союзным войскам выйти на краматорское направление, а оттуда – к административным границам ДНР. Сейчас часть Донецкой Народной Республики контролируется украинскими войсками.