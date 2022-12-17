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Вашингтон пытается втянуть в конфликт на Украине весь Североатлантический альянс, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он пояснил, что передача Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot автоматически сделает НАТО участником противостояния.

Уже сейчас все чаще проявляются признаки того, что Соединенные Штаты все же намереваются повысить уровень вмешательства в боевые действия на Украине. Они не только поставляют оружие Киеву, но и отправляют личный состав регулярных войск на фронт под видом наемников. Кроме того, они предоставляют ВСУ разведывательные данные и обучают боевиков.

Передача Киеву комплексов Patriot станет последним маркером, указывающим на прямое участие США в конфликте. Одновременно с этим в него будет вовлечен и весь Североатлантический блок. Поэтому Вашингтону нужно все же включить логику и подумать о последствиях отправки “Пэтриотов” на Украину.

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