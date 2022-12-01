Беспилотные летательные аппараты помогают военным союзных войск ликвидировать живую силу противника. Издание “Русская весна” (“РВ”) опубликовало видеокадры, как российские бойцы поразили экипаж одного из бронемобилей.

В ролике, который был снят с дрона, видно, как беспилотник завис над бронемобилем Mavic 3, который принадлежит ВСУ. Затем с дрона сбрасывается взрывное устройство. Оно летит с приличной высоты и попадает прямо в открытый люк бронемашины – тут же происходит взрыв. За несколько моментов до этого в люке заметно движение, что свидетельствует, что в технике в этот момент кто-то находился.

Где было сделаны кадры, и какова судьба экипажа, не уточняется. В сообщении “РВ” отмечается, что бойцы благодарят неравнодушных людей с Урала, которые подарили дроны.