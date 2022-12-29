Руководство компании Apple решило пересмотреть прежнюю политику при создании линеек своих смартфонов нового поколения из-за низких показателей продаж модели iPhone 14 Plus.

Маркетологи компании задались вопросом, как улучшить показатели продаж новой версии iPhone 15 Plus по сравнению с предыдущей моделью. В данный момент руководство рассматривает две стратегии, которые призваны решить данную проблему. Первая стратегия подразумевает увеличение разрыва по функциям и техническим характеристикам между базовыми моделями и моделями версии Pro. Вторая стратегия заключается в банальном снижении цены. Такие данные приводит портал MacRumors со ссылкой на пользователя yeux1122.

По слухам, в случае одобрения руководством второй стратегии, стоимость смартфона iPhone 15 Plus составит 799 долларов США. Также сообщается, что в этом случае компании придется снижать и цену базового смартфона iPhone 15, чтобы сохранить спрос на обе модели.