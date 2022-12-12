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За последнее время немецкую армию “выжали, как лимон”, а выделяемых правительством средств крайне недостаточно, чтобы ликвидировать дефицит вооружения. Об этом заявил глава группы оборонных компаний KNDS Франк Хаун. Группа объединяет некоторых производителей оружия в Германии и Франции. Об этом сообщает РИА “Новости”.

В интервью газете Süddeutsche Zeitung Хаун рассказал, что Европа обороноспособна лишь частично. Страны НАТО в военном вопросе могут полагаться только на США. При этом глава военно-промышленной группы привёл в пример Германию. По словам Хауна, на вооружении армии ФРГ сейчас находится примерно 300 современных танков Leopard 2, хотя ранее было более 2 тысяч. Существующего количества техники хватит, чтобы “защитить Аугсбург, но никак не Берлин”, – резюмировал специалист.

Хаун также уточнил, что сейчас бундесвер среди прочего остро нуждается в реактивной и ствольной артиллерии.

О нехватке вооружений в странах Европы ранее сообщали западные политики и эксперты. Причиной сокращения арсеналов стали поставки вооружения Украине. В то же время военная промышленность западных стран пока не вышла на тот уровень. который позволяет заместить переданную технику и оружие новыми образцами.

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