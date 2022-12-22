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“Сплетнями и домыслами” назвал бизнесмен Евгений Пригожин заявления представителей администрации США о том, что Северная Корея осуществляет поставки вооружения для частной военной компании (ЧВК) “Вагнер”. Об этом пишет “Лента.ру”, ссылаясь на пресс-релиз компании “Конкорд”.

Ранее о поставках КНДР оружия заявлял координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин со своей стороны указал, что Кирби делает довольно много заявлений, “основанных на домыслах”. Предприниматель добавил, что Северная Корея уже давно не поставляет оружия в Россию, и об этом всем хорошо известно.

Пригожин также добавил, что ЧВК “Вагнер” закупает “достаточно много” оружия у США.

В настоящее время ЧВК “Вагнер” принимает активное участие в специальной военной операции России на Украине. Обвинения США по поводу поставок вооружения со стороны КНДР в Россию ранее рассматривались и в ООН. Однако там не нашли таким заявлениям убедительных доказательств.

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