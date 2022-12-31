Украинские военные чуть было не взлетели на воздух, пытаясь сбить российскую крылатую ракету. Портал Avia.Pro опубликовал видеозапись, на которой видна неисправность боезаряда переносного зенитно-ракетного комплекса ВСУ.

На кадрах украинский боевик тщательно прицеливается и запускает ракету из ПЗРК, однако она вдруг начинает падать на землю. Лишь у самой поверхности боезаряд по винтовой траектории разгоняется и улетает.

Не исключено, что ракета не смогла захватить цель и поэтому внезапно рухнула вниз. В любом случае, если бы она упала и взорвалась, то из расчета не выжил бы никто. Украинские зенитчики теперь могут рассказывать всем о своем везении.

Эксперты отмечают, что подобный инцидент мог возникнуть и из-за поломки ракеты. Киев использует в основном американские ПЗРК «Стингер» или старые советские комплексы, причем и те, и другие, слишком долго лежали на складах и могли прийти в негодность.