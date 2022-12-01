Прежде чем делать заявления о Крыме, Илону Маску стоит приехать на Украину и понять, что “здесь сделала Россия”. Такое мнение высказал Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на одной из конференций в США. Об этом пишет “Газета.ру” со ссылкой на The New York Times.

Ранее Илон Маск рассказал, как по его мнению, можно было бы урегулировать конфликт между Москвой и Киевом. По словам миллиардера, одно из условий – признать полуостров Крым российской территорий. Если этого не сделать, уверен бизнесмен, Россия применит ядерное оружие, когда почувствует существенную для себя угрозу.

По мнению Зеленского, Маску следует более детально разобраться в ситуации, прежде чем делать подобные заявления. А для этого миллиардеру стоит побывать на Украине. Компания Маска SpaceX полностью финансирует работу системы Starlink на Украине. Эта система предоставляет возможность доступа в Интернет на высокой скорости.