Российские военнослужащие, участвующие в СВО продемонстрировали, что способны уверенно противостоять военному потенциалу всего Североатлантического альянса, заявил на заседании коллегии Минобороны президент РФ Владимир Путин.

Он также отметил, что российский ВПК продолжит всеми силами расширять боевые возможности ВС РФ. В ходе СВО выяснилось, что необходимо срочно уделить внимание разработке эффективных средств контрбатарейной борьбы, систем связи, автоматизированных комплексов для управления личным составом, техникой и вооружением. Поэтому данными вопросами будут заниматься специалисты.

“Будем и дальше оснащать наши стратегические силы новейшим оружием, будем поддерживать боеготовность и совершенствовать ядерную триаду”, – добавил российский лидер.

Он напомнил, что сейчас РВСН уже получают новейшие межконтинентальные баллистические ракеты “Ярс” и “Сармат”, а в январе следующего года на вооружение ВМС РФ поступят гиперзвуковые боезаряды “Циркон”, успешно завершившие государственные испытания.

Глава государства отметил, что все планы, позволяющие существенно усилить военный потенциал ВС РФ, в обязательном порядке будут реализованы.