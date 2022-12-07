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В ходе встречи с представителями Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент Владимир Путин заявил, что Россия готова защищать союзников, применяя все имеющиеся в ее распоряжении средства.

Глава государства пояснил, что Россия, в отличие от Соединенных Штатов, не раздает тактическое и стратегическое ядерное оружие своим союзникам. Однако она всегда готова стать на их защиту и задействовать те средства поражения потенциального противника, которые будут необходимо в каждом конкретном случае.

Напомним, что ранее Путин назвал российское ядерное оружие самым продвинутым и современным. При этом он отметил, что “РФ не сошла с ума” и не собирается размахивать ракетами направо и налево. Она использует их в качестве сдерживающего фактора, но всегда может применить для нанесения “ответно-встречного удара”.

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